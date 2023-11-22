«المصريين الأحرار»: الهدنة الإنسانية على غزة من ثمار الجهود الحثيثة للدولة المصرية

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح الجهود المصرية الرامية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، بعد سلسلة عنيفة من التصعيد والتضييق المطبق علي القطاع.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صادر اليوم، إن الهدنة جاءت ثمار جهود حثيثة للدولة المصرية والدبلوماسية التي تتعامل بها مع القضية الفلسطينية، من أجل تحقيق حل عادل وفق الاتفاقيات الدولية وحدود الدولتين.

جهود الدولة المصرية

وأكد أن جهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية لايجرؤ أحد المزايدة عليها منذ هبات الرياح الأولى للأزمة، والأحداث الراهنة دليلا واضحا أن مصر على رأسها قائد يجيد استخدام الدبلوماسية، لحل أحلك الأزمات المعضلة التي تعجز دول عظمي وهدنة غزة خير شاهد.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار تحية اعتزاز وتقدير وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية للجهود العظيمة والموقف الأمين المخلص للحفاظ علي الأمن القومي العربي.

هدنة غزة عادلة وجادة

وأضافأن الهدنة المؤقتة موضوع عادلا جدا، ومصر لها دور رائد لتحقيق الاستقرار الهادف للمنطقة بأسرها، إذ تحمل ملف القضية بأمانة وحرص، ولن تدخر جهدا عبر تاريخها في مساندة الأشقاء.