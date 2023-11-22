«تشريعية النواب»: وساطة مصر في «هدنة غزة» تؤكد دورها المحوري لإقرار السلم والأمن

قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جهود مصر منذ بدء الأزمة، مرورا بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة وصولا إلى هدنة إنسانية وتبادل المحتجزين بين فلسطين وإسرائيل، تشير إلى الجهد المميز والدور المحوري لمصر في إقرار السلم والأمن الدوليين.

قرار الهدنة في غزة

وأضاف الطماوي لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع محددات لحل القضية الفلسطينية بناء علي حل الدولتين وفقا مقررات الأمم المتحدة، فضلا عن التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وعدم المساس بالأمن القومي المصري.

وثمّن النائب إيهاب الطماوي، جهود الوساطة التي نتج عنها هدنة إنسانية لوقف نزيف الدم بين الأطفال والنساء، خاصة وأنّ 13 ألفا فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

استمرار التهدئة بين الطرفين

ودعا وكيل لجنة الشؤون الدستورية والعربية بمجلس النواب، إلى استمرار التهدئة بين الطرفين الأسرائيلي والفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى، فضلا عن استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.