برلماني: نجاح الوساطة المصرية في هدنة غزة يؤكد دور القاهرة المحوري

ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، مشيرا إلى أن دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه بأي حال من الأحوال، وهو دور محوري لا غنى عنه، لأن القاهرة دائما تملك الحل السحري باعتبارها ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط.

نجاح الدبلوماسية المصرية

وأوضح «بدوي»، فى بيان له اليوم، أن الدبلوماسية المصرية والرئاسية نجحت باقتدار في لعب دور كبير للغاية منذ بداية العدوان على غزة، بداية من إدخال المساعدات الإنسانية، ومرورا بدخول شاحنات الوقود، ونهاية بعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية لرفع الحصار عن الاشقاء فى القطاع، ويكفي أن حجم المساعدات التي نجحت مصر في إدخالها منذ بداية الحرب حتى الآن أكثر من 12 ألف طن، وهو رقم يفوق أضعاف حجم المساعدات المقدمة من دول العالم.

رفض مخطط التهجير القسري

وأشاد «بدوي» بالدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الحرب على غزة، ورفض مخطط التهجير القسرى بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين وضمان حقوق الشعل الفلسطينى.