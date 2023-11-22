رئيس جامعة كفر الشيخ يُسلم شهادة اعتماد الجودة لكلية الطب البيطري

سلم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، شهادة اعتماد كلية الطب البيطري للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي تسلمها الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، بالجامعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، معرباً عن بالغ سعادته بتجديد الاعتماد لكلية الطب البيطري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تهنئة للعاملين بكلية الطب البيطري

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي كلية الطب البيطري وفريق الجودة والجهاز الإداري والطلاب لتجديد الاعتماد للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكداً أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة في التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم في الحفاظ علي اعتماد الكلية.

تطوير البحث العلمي بالجامعة

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كما أن الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم، وفي مجال البحث العلمي.

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن كلية الطب البيطري حريصة دائما على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي وخريجي الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليًا وعالميًا.

ومن جانبه وجه الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، بالجامعة الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.