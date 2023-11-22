تحصين 42 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن حملة تحصين الماشية من الأبقار والجاموس، ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، في كفر الشيخ، قد تمكنا في يومها الثالث من تحصين 41 ألفا و715 رأس ماشية من الحيوانات، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة، مشيرا أن الحملة تأتي ثمارها بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتنامي أعدادها.

تحصين الماشية بمختلف الأعمار

وأوضح وكيل مديرية الطب البيطري لـ«للوطن»، أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ حققت نتائج ممتازة للغاية من حيث إعداد الماشية التي تم تحصينها، وذلك عبر الفرق البيطرية المنتشرة في شتي ربوع المحافظة، والتي استهدفت الحيوانات بمختلف الأعمار بهدف الحد من خطورة الأمراض المعدية على الماشية.

المستهدف 212 ألف رأس حيوان

وأشار أن المستهدف من تحصين الماشية في محافظة كفر الشيخ، ضد الأمراض المعدية، حيث تبلغ بواقع 212 رأس حيوان من الأبقار والجاموس، حيث بلغت ما تم تحصينه بنسبة 21% من المستهدف حتى اليوم الأربعاء.