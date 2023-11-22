«شباب كفر الشيخ» تنظم ملتقى حرفي لتأهيل الفتيات لسوق العمل

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمركز شباب كفر الشيخ فعاليات المُلتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية.

الاهتمام بالمهارات الحرفية

ويهدف المُلتقى إلى الاهتمام بالمهارات الحرفية للمرأة المصرية، ومُساعدتها على الإنتاج، والعمل فى حرف يدوية، وترويج النشاط فى معارض تُنظمها وزارة الشباب والرياضة.

تدريب الفتيات علي الحرف اليدوية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم ، أن المُلتقى يتم تنفيذه بهدف تدريب فتيات المحافظة على الحرف اليدوية مثل «التطريز والتريكو»، وذلك لمُواجهة البطالة، وتأهيلهم لسوق العمل الحُر، وإكسابهم مهارة ومهنة تُدر عليهن أرباحاً، وتُوفر لهن حياة كريمة.

وأوضح «محروس»، أن المُلتقى الحرفى للفتيات ييشارك به مدربين متخصصين فى التطريز، والخرز، وبمشاركة 25 من فتيات محافظة كفر الشيخ، من أعضاء أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة.

بينما جاء تنفيذ الملتقي الحرفي بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديريه للشباب ،وصبحى عبد العزيز ،مدير الإدارة العامة للشباب، و فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات ،وغاده راشد ، منسق أنديه الفتاه بالمحافظة، وفريق عمل الإدارة.