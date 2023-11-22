الحوثيون: مستمرون في عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة

قالت القوات البحرية للحوثيين، مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية، حتى يتوقف العدوان على غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت القوات البحرية للحوثيين: «عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون».

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك تقارير مؤكدة عن تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

كما أكدت أن 191 شخصا على الأقل قتلوا في المدارس التابعة لها بغزة منذ بداية الحرب، فضلا عن جرح 798 آخرين.