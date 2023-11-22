لبنان يرحب بالهدنة في غزة ويؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ لبنان يرحب بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة ويؤكّد ضرورة الوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، قالت إنَّ هناك تقارير مؤكدة عن تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

كما أكّدت أنَّ 191 شخصًا على الأقل قتلوا في المدارس التابعة لها بغزة منذ بداية الحرب، فضلا عن جرح 798 آخرين.