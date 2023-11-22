اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في لندن يدعو لحماية دولية للفلسطينيين

دعا وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية البريطاني، في لندن اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وتابعت القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، أن وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شددوا على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، كما أكدوا على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل ومستدام، وإزالة جميع العوائق التي تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.