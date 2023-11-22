«الخارجية الأردنية» تشيد بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وأكد أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم. ‏

وفى سياق متصل، وجّه جو بايدن، الرئيس الأمريكي، الشكر للرئيس السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الأخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وشكرت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنين أمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة».