المدير التنفيذي لشركة «انطلاق»: 44 مصريا في قائمة «فوربس» للمبدعين الشباب

قال محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة «انطلاق»، إن عدد المكرمين من مصر في قائمة «فوربس» للمبدعين الشباب تحت سن الـ30 هذا العام، وصل إلى 44 مصريا، ويعتبر أكبر عدد بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن نسبة الإناث المشاركة نحو 60%، موضحًا أن شركة «انطلاق» هي شركة تقدم معلومات أو مساعدات في كل مجالات ريادة الأعمال، وعملها من خلال تقديم خدمات استشارية أو برامج تدريبية للاستثمار.

خدمات «انطلاق» والشركات العاملة بريادة الأعمال

أضاف «إيهاب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن الشركة تقوم بعمل برامج تدريبية لأصحاب الشركات الاستثمارية الناشئة، كما أن هناك أكثر من 35 شراكة في 7 دول، وجرى بناء قاعدة من الشركات الناشئة تصل إلى 25، موضحًا أن 85% منها مصرية، مشيرًا إلى أن هناك نفقات لهذه الشركات تتعدى المليار دولار.

واستكمل: «تعمل الشركة على كل القطاعات، مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا التصنيع».