محمد إيهاب ومنة زغلول بعد دخول قائمة فوربس: إنجاز كبير للشباب المصري

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، كلا من محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق ومنة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بشركة انطلاق وعمر رزق شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات والاستراتيجية بشركة انطلاق ضمن فئة التجارة الإلكترونية والتمويل في قائمتها السنوية 30 Under 30 والتي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات.

وأكد محمد ايهاب، المدير التنفيذي لشركة «انطلاق»، الحاصل على الجائزة، على سعادته بهذا الاختيار الذي يعد نجاح وانجاز كبير للشباب المصري، موضحا أن الاختيار جاء بناء على تأثير مؤسسي الشركة وخبراتهم وإنجازاتهم الشخصية، وتتويجا لما حققته الشركة لدعم ريادة الأعمال منذ بداية نشاطها في يناير 2022 بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال مساعدتهم على استدامة شركاتهم وبناء قدرات فريقهم وتمكينهم من الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية لتنمية حجم أعمالهم ودعم توسع الشركات العالمية في السوق المصري عن طريق مسرعة أعمال انطلاق وخدمات انطلاق للاستشارات.

«انطلاق» توسع علاقاتها في 7 دول

وأضاف إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة نجحت أن تضم في محفظتها 25 شركة في القطاعات المختلفة، حيث يقدر حجم تقييم تلك الشركات بمبلغ يقدر بمليار دولار، علاوة على ذلك استطاعت شركة «انطلاق» أن توسع علاقاتها في 7 دول.

فيما أكدت منة زغلول، رئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بالشركة، الحاصلة على الجائزة، أنه تم عمل أكثر من 35 شراكة إقليمية ومحلية تأتي على رأسهم التعاون مع منتدى شباب العالم والشركاء الإقليميين بمبادرة ريادة الأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ).

واستكملت: قامت شركة انطلاق بوضع استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية وهم العمل على زيادة الوعي ومناقشة المقترحات الخاصة بأطر السياسات المبنية على الأدلة التي تعتمد على الحوافز والعمل على مشروعات تركز على إتاحة البيانات والأدوات التحليلية مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى برنامج مسرعة الأعمال لدعم الشركات الناشئة في جميع مراحل النمو وبالأخص تلك التي تعمل في القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وأخيرا تعزيز الوعي ريادة الأعمال تجاه مفهوم ريادة الأعمال ودمج الشباب من الجامعات بالإضافة لدمج السيدات أيضا لتحقيق المساواة.

44 مصريا في قائمة فوربس

وهيمن المصريون على قائمة هذا العام بواقع 44 شخصًا، من اجمالي 145 مبدعا ومبدعة من 22 جنسية لهذا العام، يليهم السعوديون بـ15، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14، و13، و10 أشخاص على التوالي.

وتتضمن كل فئة من 4 فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصًا. ويشكل رواد الأعمال 74% من إجمالي القائمة بواقع 107 مؤسسين لشركات ناشئة.

جدير بالذكر أن شركة انطلاق استعرضت جهودها لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، أوضحت انطلاق أهم البرامج التي تقوم بتنفيذها للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري وخلق حلقه وصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، حيث وجه بمنح الشركات الناشئة إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات.

يهدف الإعفاء الضريبي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والاستثمارية على الشركات الناشئة المصرية والعالمية العاملة في مصر.