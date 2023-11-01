انطلاق مؤتمر إعمار مدينة درنة في ليبيا بمشاركة 70 شركة عالمية وعربية

انطلق في مدينة درنة الليبية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الفيضانات والسيول التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر، بهدف التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، أسامة حماد، والقائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، المشير خليفة حفتر، وأكثر من 70 ممثلاً عن شركات دولية وعربية.

توجيه الشكر للمشاركين في عمليات الإنقاذ

ورحّب أسامة حماد بالوفود المشاركة، معرباً عن الشكر لكل من ساهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة والانتشال، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة خلال أعمال المؤتمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأربعاء.

الدعوة لتكوين ائتلافات

ودعا «حماد» الشركات الوطنية إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والقدرات، للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ، لتحقيق التعاون الدولي والمحلي، ما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي البيني ويحقق الخطط التنموية المبتغاة.