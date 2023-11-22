الآلاف يشاركون في مؤتمر «مستقبل وطن» بالقليوبية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

توافد الآلاف من أبناء محافظة القليوبية، للمشاركة في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها، الذي شهد مسيرة بالمزمار والطبل البلدي لمؤيدي المرشح الرئاسي، على أنغام «تسلم الأيادي»، حيث تفاعل المئات معهم تأكيدا على الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية

وبدأ منذ قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، تحت شعار، «كلنا معاك»، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها، بحضور أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصري يُظهر بصورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد علي الإرادة الكاملة في اختيار الرئيس.

وثمن المشاركين بالمؤتمر، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذي تبنته الدولة المصرية الذي أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري.

وبدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والمشروعات القومية والصناعة والسياحة، التي تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب وأمين مستقبل وطن بالقليوبية، إن المؤتمر الجماهيري هو بمثابة شهادة وطنية في حق قائد قاد البلاد في أصعب الظروف وعبر بها تحديات جسيمة، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تٌمثل مرحلة جديدة وفارقة في عمر الوطن.

أضاف أن القرار بالوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، التي كتبت صفحة جديدة في تاريخ مصر، واستطاعت بناء الوطن رغم التحديات الضخمة وفي مقدمتها إعادة الأمن والأمان والاستقرار، قبل أن ينطلق قطار التنمية من دون توقف لترسيخ أركان الدولة الحديثة، من شبكة عملاقة من الطرق والكباري ونهضة عمرانية، وقضية العشوائيات ومدن صناعية، واكتشافات كبرى للغاز، ونهضة في الصناعة والتجارة.

وثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات خاصة الاستقرار والأمن الذين انعكست على كل القطاعات مطالبا جميع المصريين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، رداً لجميل للرئيس السيسي، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري.