رئيس البرلمان العربي: نواصل الجهود لدخول أكبر قدر من المساعدات إلى غزة

أعرب عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن أمله في أن تساعد الهدنة في إيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هناك جهود متواصلة لأجل ذلك، كما أعرب عن شكره لجهود مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات إلى سكان القطاع، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وفي نفس السياق، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن الشاحنات تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى الجانب الفلسطيني، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

جدير بالذكر أن صندوق «تحيا مصر» خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق «تحيا مصر»037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة