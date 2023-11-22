«كلنا معاك» مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت شعار «كلنا معاك»، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ومسؤول عن الأوقاف والأزهر والكنيسة.

الشعب المصري يعي مدى خطورة الوقت الراهن

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، الذي أكد خلالها أن الشعب المصري يعي مدى خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسا رئاسيا يؤكد خلاله المصريون على مدى الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وتابع «ناصر»، أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، وقادرة على تحدي الصعاب لذلك ندعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصري سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد على الإرادة الكاملة في اختيار الرئيس.

وثمن المشاركين بالمؤتمر، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذي تبنته الدولة المصرية الذي أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري.