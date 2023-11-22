اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط.. ضمن امتياز شمال شرق العامرية

أعلنت شركة «شل مصر» عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط، بعد الانتهاء من حفر أول بئر ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر 3 آبار، وهو بئر «غرب مينا» (Mina West)، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية.

أظهرت نتائج أعمال حفر البئر الأولى، البالغ عمقها نحو 250 متراً تحت سطح البحر، وجود طبقة حاملة للغاز، ولاتزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

أهمية اكتشاف حقل غاز جديد

ووصف خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، الاكتشاف بأنه «خطوة مهمة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر، لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع، والتأثير الإيجابي في السوق المحلية، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة في بيان صادر عن الشركة، أن «اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية، جزء من استراتيجية شل للنمو في مصر وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة».

توقيع شركة شل مع الشركة الكويتية

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، وقعت شركة شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك»، والتي بموجبها استحوذت الشركة الكويتية على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».