تفاصيل اكتشاف حقل غاز جديد قبالة سواحل مصر

أعلنت إيني عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس 1 ، في امتياز "منطقة نرجس البحرية" ، في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، قبالة سواحل مصر.

واجه بئر نرجس -1 ، الذي تم حفره في 309 م من المياه بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث ، ما يقرب من 61 مترًا من الأحجار الرملية الميوسينية والأليجوسينية المحتوية على الغاز. يمكن تطوير الاكتشاف من خلال استغلال القرب من البنى التحتية الموجودة في Eni.

يؤكد Nargis-1 على فعالية استراتيجية Eni مع التركيز على البحار المصرية ، والتي ستطورها الشركة بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا من مناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس-سيتي شرق .

يغطي امتياز "منطقة نرجس البحرية" حوالي 445.000 فدان (1800 كيلومتر مربع). شركة Chevron Holdings C Pte. Ltd. هي المشغل بحصة 45٪ ، بينما تمتلك IEOC Production BV ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Eni ، حصة 45٪ وشركة Tharwa Petroleum Company SAE لديها حصة 10٪.

تتواجد Eni في مصر منذ عام 1954 ، حيث تعمل من خلال شركة IEOC التابعة لها. تعد الشركة حاليًا المنتج الرائد في البلاد حيث يبلغ إنتاج الهيدروكربون حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تماشياً مع استراتيجية صافي الصفر بحلول عام 2050 ، تشارك إيني في عدد من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري ، بما في ذلك تطوير مصانع احتجاز الكربون وتخزينه ، ومحطات الطاقة المتجددة ، والمواد الغذائية الزراعية للمصفاة الحيوية وغيرها.