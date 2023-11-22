المشاركون في مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالقليوبية: «كلنا معاك للاستقرار»

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى حملات مٌمنهجة للتشكيك في إنجازات الجمهورية الجديدة عبر حزمة من ترويج الأكاذيب، وهو ما يتطلب من المصريين أن يدركوا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتطلب منا جميعا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة المخططات الخارجية وخاصة أنها تأتي في ظروف غير مسبوقة تمر بها منطقة بأسرها للحفاظ على الأمن المصري.

جاء ذلك خلال كلمة النائب خلال مؤتمر حاشد تحت شعار «كلنا معاك»، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، بحضور عددا من النواب لمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والآلاف من المواطنين وأهالي القليوبية

حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية

قال الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالقليوبية، إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل، ورسالة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن الشعب المصري يقدر حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن هذا الموقف هو بمثابة دعوة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز لمصرنا الغالية.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

فيما قال النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن المؤتمر الجماهيري اليوم باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو بمثابة اجتماع في حب مصر من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء والأمن والأمان الذي ينعم به الشعب المصري حاليا، موضحا أن الأيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية ستكون عرسا انتخابيا حافلا وسيرين صورة تبين مدي وعي الشعب المصري الكبير للوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء.

فيما قال النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.