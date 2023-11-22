«حملة السيسي»: الشباب شركاء الحاضر والطاقة الدافعة نحو التنمية والبناء

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز إنجازات الرئيس السيسي في ملف تمكين الشباب وتنمية مقدراتهم وأفكارهم.

وقالت الحملة الرسمية في بيان: «هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل الحدود الممكنة».

أضافت الحملة الرسمية: «بعملهم الدؤوب لإنجاح فكرة آمنوا بها، محوا من قاموسهم المستحيل وخضعت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم، فلم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية لانطلاق قاطرة الأبتكار والإبداع والتفاني من شباب مصر».