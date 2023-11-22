مستشار الرئيس الفلسطيني: اتفاقية الهدنة جاءت بوساطة مصرية قطرية ولسنا طرفا فيها

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ليس لديه أي معلومات عن ما يُنشر في وسائل الإعلام، واتفاقية التهدئة كانت بوساطة مصرية قطرية، ولم يكن الجانب الفلسطيني طرفا بها، لذلك ليس لديه أي تفاصيل حول هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج لمتابعة، من أجل تتحول إلى وقف دائم للعدوان، وهذا أول ما يجب السعي إليه، حقنا للدم الفلسطيني وحماية للمواطنين.

وقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي

أضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة اليوم»، أن حماية المواطنين أولى أولويات أي قيادة سياسية، بأي مكان في العالم، متمنيا الوصول إلى وقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

كل الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب همجية

تابع: أن كل الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب همجية وإبادة حقيقية، وتطهير عرقي من سلطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من جانب المستوطنين الإرهابيين، الذين يعيشون في الأرض فسادا، بحماية ودعم من حكومة الاحتلال سواء في الضفة أو قطاع غزة أو القدس، والمشهد الأفظع كان في القطاع، مشيرا إلى أن كل يوم يسقط شهداء، وصباح اليوم استشهد 6 مواطنين في الضفة والغربية.