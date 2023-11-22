إخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة تمهيدا لاقتحامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنه جرى إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، من كل المرضى والنازحين، تمهيدا لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت بأن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف عددا من الأحياء بقطاع غزة.

وأكدت أن مخيم النصيرات وسط القطاع يتعرض لأحزمة نارية في هذه الأثناء.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من منتصف ليل «الأربعاء / الخميس»، ولمدة 4 أيام.

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.