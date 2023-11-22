مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب فظائع في غزة أمام أعين العالم

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، يُعد «جريمة حرب»، مشددا على رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف «منصور»، خلال كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، بشأن الأوضاع في غزة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة الفلسطينية ترحب بالهدنة، وتشكر مصر وقطر.

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أنه يجب أن يكون منع عودة المجازر الإسرائيلية مرة أخرى أولوية، مشيراً إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة.

وتابع أن «النكبة» التي تحدث الآن في غزة، يجب أن تنتهي، فحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وقمعهم، لن يؤدي إلى أمن إسرائيل التي ارتكبت فظائع في قطاع غزة، أمام أعين العالم كله.