أبرز المعلومات عن سايبر طوفان الأقصى.. كيف يكبد إسرائيل خسائر ضخمة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قصيرة منسوبة لجماعة سايبر طوفان الأقصى، والتي أعلنت أنها اخترقت عددًا من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي ينشرها على مدار اليوم، من هم جماعة سايبر طوفان الاقصى، وما هو دورهم، وفق ما أفاد تلفزيون فلسطين، وذلك في السطور التالية:

ما هي جماعة سايبر طوفان الاقصى؟

«سايبر طوفان الأقصى».. مجموعة من «الهاكرز» يدعمون القضية الفلسطينية، وبدأوا في الظهور بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، والتي جاءت ردًا على الاقتحامات والممارسات الغاشمة التي يقوم بها قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية.

وذكرت مجموعة سايبر طوفان الأقصى أنها تحارب دولة الاحتلال بشكل متطور أكثر، إذ يستهدف أفرادها المواقع الرسمية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي من خلالها يمكن الكشف عن أدق المعلومات والتفاصيل التي تخفيها سلطات الاحتلال.

عملية طوفان الأقصي

وشنت الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر عملية موسعة برًا وبحرًا وجوًا على دولة الاحتلال، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل من الجانب الإسرائيلي.

وردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تلك العملية، بما أطلقت عليه عملية «السيوف الحديدية» إذ قصفت بشكل عنيف ومستمر على قطاع غزة، وأوقفت ادخال المساعدات الإنسانية، وقطعت الكهرباء عن القطاع بالكامل، واستهدفت المستشفيات والمدارس التابعة للأمم المتحدة.

ووصلت حصيلة شهداء القصف المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 13 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 32 ألف جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.