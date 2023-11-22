البيت الأبيض: صفقة تبادل المحتجزين تقضي بزيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة

أكد البيت الأبيض أن المحتجزين الخمسين، الذين من المقرر أن تفرج عنهم الفصائل الفلسطينية، خلال الساعات المقبلة، جميعهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين تقضي بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، عن البيت الأبيض أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين ستسمح بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام، وربما لفترة أطول.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من الساعة العاشرة صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن.

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.