مواعيد قطارات vip و«تحيا مصر» المتجهة من القاهرة إلى أسوان

تسعى هيئة السكك الحديدية بشكل دائم، لتحسين القطاع وتحديث البنية الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري على مدار 24 ساعة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وتنشر «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات المحسنة «تحيا مصر» وقطارات «vip» على خط الوجه القبلي القاهرة- أسوان، وموعد الوصول.

مواعيد القطارات المحسنة «تحيا مصر»

- قطار رقم 90: يتحرك من محطة القاهرة في الساعة 10:10 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 1010: يتحرك من القاهرة في الساعة 5 صباحًا ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 2:30 مساءً.

- قطار رقم 80: ينطلق من القاهرة في الساعة 9 صباحًا ويصل إلى أسوان في الساعة 2:05 صباحًا.

- قطار رقم 1004: ينطلق من القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا ويصل إلى أسوان في الساعة 11:10 مساءً.

- قطار رقم 164: ينطلق من القاهرة في الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 7:40 صباحًا.

- قطار رقم 188: ينطلق من القاهرة في الساعة 6 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 11 صباحًا.

- قطار رقم 1014: ينطلق من القاهرة في الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 9 صباحًا.

- قطار رقم 3006: ينطلق من الإسكندرية في الساعة 12 صباحًا ويصل إلى أسوان في الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 3008: ينطلق من الإسكندرية في الساعة 8:40 صباحًا.

مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان

1. قطار رقم 987 الأقصر- القاهرة: موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

2. قطار رقم 891 أسوان- القاهرة VIP: موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 مساءً.

3. قطار رقم 983 أسوان- القاهرة: موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

4. قطار رقم 935 الأقصر- الإسكندرية VIP: موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

5. قطار رقم 2013 أسوان- القاهرة: موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

6. قطار رقم 2007 أسوان- القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

7. قطار رقم 2015 أسوان- القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.