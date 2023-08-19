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مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان على مدار 24 ساعة

كتب:

أحمد الأمير
12:59 ص | السبت 19 أغسطس 2023
مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان

مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان

توفر هيئة السكك الحديدية عددا كبيرا من قطارات الوجهين القبلي والبحري، لتلبية الاحتياجات اليومية للسفر، ويرغب العديد من المسافرين في معرفة مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان.

وتستعرض «الوطن»، مواعيد قطارات vip القاهرة أسوان على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء التي جاءت وفق ما هو معلن من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قطار رقم 934: الإسكندرية - الأقصر

- محطة القيام: الإسكندرية الساعة 09:10 م- محطة الوصول: الأقصر الساعة 11:00 ص

قطار رقم 978: القاهرة - أسيوط

- محطة القيام: القاهرة الساعة 06:30 ص- محطة الوصول: أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980: القاهرة - أسوان

- محطة القيام: القاهرة الساعة 08:00 ص- محطة الوصول: أسوان الساعة 10:25 م

قطار رقم 2006: القاهرة - أسوان

- محطة القيام: القاهرة الساعة 05:15 م- محطة الوصول: أسوان الساعة 06:00 ص

قطار رقم 2014: القاهرة - أسوان

- محطة القيام: القاهرة الساعة 09:00 م- محطة الوصول: أسوان الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976: القاهرة - الأقصر

- محطة القيام: القاهرة الساعة 09:00 م- محطة الوصول: الأقصر الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008: الإسكندرية - أسوان

- محطة القيام: الإسكندرية الساعة 07:00 م- محطة الوصول: أسوان الساعة 11:55 ص

قطار رقم 2007: أسوان - القاهرة

- محطة القيام: أسوان الساعة 03:15 م- محطة الوصول: القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015: أسوان - القاهرة

- محطة القيام: أسوان الساعة 04:00 م- محطة الوصول: القاهرة الساعة 04:20 ص

قطار رقم 977: الأقصر - القاهرة

- محطة القيام: الأقصر الساعة 07:25 م- محطة الوصول: القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009: أسوان - القاهرة

- محطة القيام: أسوان الساعة 06:10 م- محطة الوصول: القاهرة الساعة 06:40 ص

قطار رقم 981: أسوان - القاهرة

- محطة القيام: أسوان الساعة 05:30 ص- محطة الوصول: القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979: أسيوط - القاهرة

- محطة القيام: أسيوط الساعة 03:00 م- محطة الوصول: القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935: الأقصر - الإسكندرية

- محطة القيام: الأقصر الساعة 12:40 م- محطة الوصول: الإسكندرية الساعة 01:05 ص

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