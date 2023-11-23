أحمد موسى يعرض مأساة الطفل الفلسطيني إبراهيم: «دموعك غالية»

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لطفل بُترت يده اليسرى، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

«موسى»: إبراهيم طفل من أطفال غزة بُترت يده اليسرى بسبب العدوان

وقال أحمد موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، إن إبراهيم طفل من أطفال غزة أصيب في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى بتر يده اليسرى.

قصة إبراهيم مأساوية.. تُبكي البشر

وأكد موسى، أن قصة إبراهيم مأساوية مؤثرة تُبكي البشر، مضيفا أن إبراهيم تمنى تحقيق طلب واحد، أن يمسك يده مرة ثانية ويعود لبيته.. يده اليسرى تم بترها في عدوان استهدف البشر».

وتابع أحمد موسى: «شوفوا المأساة هل فيه أي كلام ممكن يتقال لإبراهيم و6 آلاف طفل شهيد»، مردفا: «إبراهيم ربنا نجاه لكن هو مش عارف يعيش.. دموعك غالية علينا والدنيا كلها.. إبراهيم عايز يد صناعي».