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واشنطن لإسرائيل: مقتل عدد كبير من المدنيين في غزة يصعب مواصلة الحرب

كتب:

شريف سليمان
08:50 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال بأن مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، سيجعل من الصعب مواصلة الحرب على الفصائل الفلسطينية.

هدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح غد الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن. 

 - وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.

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