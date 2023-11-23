«راح نرجع نعمرها».. لقطات إنسانية تثبت قوة وصلابة أهل غزة أمام جرائم إسرائيل

47 يوما من الحصار والألم والمعاناة عاشها أهالي غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، لحظات مأساوية لم تستطع شعوب العالم العيش بها، ورغم ذلك إلا يوجد العديد من المشاهد الإنسانية التي أثبت مدى صمود وشجاعة هذا الشعب أمام الاحتلال وجاء تحت شعار«هنعمرها».

مشاهد إنسانية من أهالي غزة

لقطات إنسانية مختلفة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقها عدد من الصحفيين الفلسطينين أثناء تغطيتهم أحداث غزة وقت الإبادة الجماعية التي يتعرضوا إليها، منها صورة الأطفال الذين يحتفلوا بعيد ميلاد أحد أصدقائهم، ملتفين حول «التورتة» والدمار من حولهم، إذ كانت الابتسامة لا تفارقهم.

ظهر بعض الأطفال بجانب الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي رافعين علامة النصر، أثناء تواجدهم بالمخيمات التي لجأوا إليهم بعد دمار منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تسيطر عليهم علامات السعادة والفرحة، لحظات ربما أثبت مدى صلابة شعب وأطفال غزة الذين أعطوا للعالم دروسا كبيرة وعرفهم معنى الإنسانية.

لم تقتصر المشاهد الإنسانية على هذا الحد، ولكن ظهرت طفلة فلسطينية جالسة على الأرض وأمامها قطعة خشبية تقوم بعجين خبز الصاخ عليها، لاتفارقها الابتسامة التي أظهرت مدى برائتها رغم الدمار الذي يوجد حولهان لقطات خطفت قلوب الجميع.

قوة وإرادة أهالي غزة

أما الشاب الذي فقط ساقه وكان يسقى الوردة التي وضعها داخل حذاء رغم دمار المباني من حوله، إلا أنه حرص على هذا الفعل الذي ربما اعتاد عليه منذ زمن طويل، تلك اللحظات التي ربما تكون سلاح أقوي من سلاح الاحتلال الإسرائيلي.

«هنعمرها.. نحن نحب أرضنا وسنقاتل.. رح نرجع نعمرها»، كلمات دونها أبناء الشعب الفلسطيني بعد تدمير منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب العديد من الجرائم البشعة في حق هذا الشعب، إذ أثبت مدى حبهم لوطنهم وتمسكهم به.