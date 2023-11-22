مصرع شخصين في انفجار سيارة على الحدود بين أمريكا وكندا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مصرع شخصين على الأقل، كانا يستقلان سيارة انفجرت عند الحدود مع كندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أمريكية أن السلطات تحقق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا، فيما أشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن السلطات الأمريكية أغلقت نقاط العبور الحدودية بين كندا ونيويورك، في أعقاب الانفجار، الذي لم تتضح طبيعته على الفور.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حاصر أكثر من 250 مؤيداً للقضية الفلسطينية، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة فانكوفر.

ويتعرض «ترودو» لضغوط كبيرة من مؤيدى القضية الفلسطينية، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير سابق.

وأوضحت الشرطة الكندية أنه تم استدعاء نحو 100 شرطي، لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني، حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام، وأضافت أنه تم تفرقة الحشود، والقبض على شخص قام بلكم أحد الضباط في وجهه.