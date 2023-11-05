السيسي يتفق مع رئيس وزراء كندا على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

السيسي يؤكد لرئيس وزراء كندا ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، مبرزا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي الذي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية.

واتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولاً إلى حل الدولتين.