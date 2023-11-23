وزير فلسطيني سابق: الضغوط العالمية على إسرائيل متواصلة بعد فضح جرائمها

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، أنّ اتفاق الهدنة فرصة للشعب الفلسطيني لالتقاط أنفاسه من القتل اليومي وإراقة الدماء.

استمرار القصف الإسرائيلي

وأضاف «عمرو» خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن على قطاع غزة، لافتا إلى أنّ إسرائيل أعلنت أنّ الحرب مستمرة للتهجير من شمال غزة للجنوب.

الضغوط العالمية على الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أنّ الضغوط العالمية على الاحتلال الإسرائيلي متواصلة بعد فضح جرائمهم، مضيفا أنذ الاحتلال كان يعتقد أنّه يمكنه تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، لكن تبين فشله العسكري والاستخباراتي، لذلك لجأ إلى الهدنة للإفراج عن الأسرى.

وتوقع وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، تمديد مدة الهدنة أكثر من 4 أيام مقررة، وأن تكون الهدنة مقدمة لوقف إطلاق نار بشكل كامل، مستطردا أنّ الشعب الفلسطيني سيعيد ترتيب حياته خلال فترة الهدنة.