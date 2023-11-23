زينة ناعية صلاح رمزي: كنت ملاك عمري ما شوفت زيك

حرصت الفنانة زينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على نعي المنتج الراحل صلاح رمزي والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت زينة صورا لها مع الراحل صلاح رمزي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام معلقة: الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ماشفت زيك.. ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا.. وخالص التعازي للغالي والأسرة الكريمة أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة.. ولأسرته بالصبر يا رب».

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض

وأعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة كبيرة مع المرض، وكتب عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعوا له».