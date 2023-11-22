صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة كتب: منتصر سليمان 02:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحة العالمية» توثق 178 هجوما على المرافق الصحية في غزة.. واستشهاد 553 شخصا دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الرئيس الفرنسي يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بإدخال المساعدات سامح شكري: استغلال الأوضاع المزرية شمال غزة للتحريض على النزوح غير مقبول وزير الخارجية الأردني: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا وصول 4 طائرات إغاثية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزة غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان