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صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

كتب:

منتصر سليمان
02:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

 

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بقلم منتصر سليمان