عادل حمودة: وزير المالية الإسرائيلي من غُلاة التطرف في حكومة الاحتلال

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ وزير المالية الإسرائيلي ترك الاقتصاد الإسرائيلي منهارا والمشكلات الخاصة بتهجير المستوطنين وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وبدأ يتحدث عن قضية تثبت بشكل أو بآخر أن حكومته في أزمة حادة، وذلك عندما تحدث عن تهجير الفلسطينيين.

المناطق في الضفة الغربية لا يجب أن يدخلها العرب

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الوزير لم يطلق هذه التصريحات لأول مرة، لكنه تحدث منذ فترة زمنية قصيرة عن فكرة المناطق العازلة، وأكد أن هذه المناطق في الضفة الغربية لا يجب أن يدخلها العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ عام 1948.

الوزير أوقف تحويلات أموال الفلسطينيين

وتابع الكاتب الصحفي، أن هذا الوزير أوقف تحويلات أموال الفلسطينيين مثل الضرائب والجمارك، بل إن 68 مجلسا عربيا لعرب 48 أوقف عنهم الدعم الذي يلتقونه، فهو من غُلاة اليمين الإسرائيلي ومن غلاة التطرف في حكومة إسرائيل، فالحزب الذي ينتمي إليه قدم 12 تشريعا، منها قانون الاستيطان في عام 2015، وقانون التسوية 2017 الذي يبيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.