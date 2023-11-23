افتتاح فعاليات المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرانكوفونية بجامعة الإسكندرية

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرانكوفونية، للتعريف بالبرامج العلمية والأدبية والتربوية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية بكليات الجامعة المختلفة، والتعريف بالدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الأقسام التى تقوم بتدريس مواد أدبية أو علمية، وتأصيل وتوسيع روابط التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات المعرفية الفرانكوفونية، واستقدام الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإنه شارك في حضور المنتدى مسئولي البرامج الفرانكوفونية بكليات الجامعة المختلفة، وجامعة سنجور، وقطاع الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وممثلى بعض المؤسسات المعرفية الفرانكوفونية والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

تأصيل الاهتمام بمجال التعاون الفرانكوفوني

وفى كلمتها أشارت الدكتورة عبير الوكيل نائب المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ومسئول العلاقات الفرانكوفونية بالجامعة، إلى المحاور الرئيسية للمنتدى التى تناولت التعريف بالبرامج العلمية باللغة الفرنسية بكليات الجامعة، وإتجاهات التطوير فى البرامج العلمية المانحة للدرجات المزدوجة، وعلاقة البرامج المطروحة بمشروعات تطوير التعليم بالدولة، والرؤى المستقبلية التى تصبو إلى خلق فرص حقيقية للتميز من خلال تأصيل الإهتمام بمجال التعاون الفرنكوفوني وما له من أثر إيجابي فى زيادة إقبال الطلاب على تلك البرامج المتميزة.

دور البرامج العلمية باللغة الفرنسية

وشهد المنتدى مناقشات ثرية حول دور البرامج العلمية باللغة الفرنسية والدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية فى تعزيز تنافسية الخريجين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.