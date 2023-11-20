جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات في الأنشطة الطلابية

قدم الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم بمقر الجامعة، التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة، بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية، بعدد 5907 أنشطة طلابية خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023.

وأعرب نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في كلمته، عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال الهام الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.

تيسير أعمال عمداء كليتي التربية الرياضية والصيدلة

وهنأ المجلس الدكتور مهاب عبد الرازق والدكتورة ميرفت قاسم، بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة الإسكندرية بقيامهما بتسيير أعمال كليتي التربية الرياضية بنين والصيدلة بالجامعة.

مناقشة حساب المجموع في كليات الساعات المعتمدة

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بخصوص حساب المجموع عند ترتيب الطلاب بالنسبة الكليات التي تطبق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.