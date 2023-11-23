وزيرة البيئة: نتطلع للخروج بمسار تحولي في قضية تمويل المناخ خلال COP28

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات.

تغير المناخ

وشهد الاجتماع الذي عقد بتفنية فيديو كونفرانس، مشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ «تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات»، وبحضور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف cop28 وعدد من وزراء البيئة والمناخ.

وأشادت وزيرة البيئة بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر، للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات، وأشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ «تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا»، والتي تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي.

ولفتت فؤاد، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، موضحة أنّ المشاورات بشأن تمويل المناخ كانت بناءة، وشهدت توافقا بشأن ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة، والطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.

وزيرة البيئة

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات بشأن أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف، والبناء على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ، كما أشارت إلى ضرورة تحقيق المساواة المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والتنمية المستدامة، وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق بشأنها.