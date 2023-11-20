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وزيرة البيئة تناقش سبل تعزيز التعاون مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

كتب:

بسمة عبدالستار
01:24 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين، على المستويين المحلي الإقليمي.

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بداية اللقاء بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، ما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار.

وأشارت وزيرة البيئة، باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجال جديد على المنطقة.

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بقلم بسمة عبدالستار