تحرير 96 محضرا في حملات تموينية مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، إنه جرى تحرير 96 محضرًا تموينيًا في حملات مكبرة بمركز سوهاج.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في بيان اليوم، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 96 محضرًا تموينيًا خلال يومين.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت هذه الحملات التموينية، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال اليومين الماضيين بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم التمكين من تفتيش.

وجرى تحرير المحاضر اللازم، و إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.