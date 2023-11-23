مديرية «تموين سوهاج»: تحرير 210 محاضر في حملة مكبرة

قال محمد حسين، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، أمس الأربعاء، إنه جرى تحرير 210 محضرًا تموينيًا في شتى مناطق سوهاج.

تحرير 210 محاضر تموينية خلال يومين

وأضاف وكيل مديرية تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 210 محضرًا تموينيًا خلال يومين.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وأشار «حسين» أن الحملة التموينية جاءت تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ورصد شكاوى الأهالي.

وتابع وكيل المديرية، أن المحاضر التي جرى تحريرها، تضمنت ضبط سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين، وعدم وجود سجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، ومنشآت دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وحررت المحاضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.