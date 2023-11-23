دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بدخول شاحنتي وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة.

دخول 10 سيارات إسعاف إلى غزة

وأضاف:«جرى وصول ثلاث حافلات تقل أكثر من 200 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى معبر رفح، ودخول 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية».

وواصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري إلى قطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطينى في أزمته بسبب أحداث الحرب.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه جرى خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية من الجانب المصري إلى الفلسطيني.