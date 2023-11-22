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حالة تأهب قصوى في معبر رفح لإدخال المساعدات فور سريان الهدنة بغزة

كتب:

أحمد شوقي
06:52 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
مساعدات لغزة «أرشيفية»

مساعدات لغزة «أرشيفية»

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من رفح، بدخول 15 شاحنة وقود و90 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة. 

وتابعت بأن هناك حالة تأهب قصوى في معبر رفح، انتظارا لسريان الهدنة، من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة، سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.

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بقلم أحمد شوقي