دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح.. والإجمالي يرتفع لـ15 شاحنة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن شاحنتي وقود جديدتين دخلتا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 15 شاحنة.

تحرك شاحنات قافلة مساعدات صندوق «تحيا مصر» إلى الجانب الفلسطيني

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن شاحنات قافلة المساعدات، تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى الجانب الفلسطيني، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.