«الهجرة» تكشف 7 قنوات للتواصل مع المصريين في الخارج.. اعرفها
كتب:
إسراء عبد العزيز
01:06 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ الهدف الأول لوزارة الهجرة هو التواصل مع جميع المصريين في أي مكان بالخارج؛ ليشعروا بأنّ وراءهم دولة تحميهم وتساندهم في جميع الأوقات.
قنوات التواصل مع المصريين بالخارج
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل تعزيز وزارة الهجرة المصرية آليات وقنوات التواصل مع المصريين بالخارج، والتي جاءت كالآتي:
- مبادرة ساعة مع الوزيرة، تم خلالها عقد اجتماعات افتراضية مع 59 جالية مصرية، و33 اجتماعًا مع الممثلين الدبلوماسيين؛ للوقوف على التحديات والمشكلات.
- مجموعات الواتساب، حيث شاركت الوزيرة في عدد كبير من مجموعات واتساب المصريين بالخارج؛ لمناقشة الأوضاع ومشكلات الجالية.
- صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين 52 منصة ومنتدى تفاعليا وصلت إلى نحو 80 مليون متابع ومشاهد.
- زيارات خارجية لتعزيز التواصل مع المصريين في دول بعينها كالسعودية والإمارات.
- تنفيذ 4 مؤتمرات للتواصل المباشر مع الكيانات والمصريين بالخارج.
- التواصل مع الشباب عبر مركز وزارة الهجرة، للحوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج.
- التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، عن طريق عقد 6 مؤتمرات «مصر تستطيع»، وكذلك التواصل مع الشباب الدارسين بالخارج.
- التواصل مع الأطباء المصريين بالخارج، عبر استمارة «تخدم بلدك إزاي».