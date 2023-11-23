«الهجرة» تكشف 7 قنوات للتواصل مع المصريين في الخارج.. اعرفها

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ الهدف الأول لوزارة الهجرة هو التواصل مع جميع المصريين في أي مكان بالخارج؛ ليشعروا بأنّ وراءهم دولة تحميهم وتساندهم في جميع الأوقات.

قنوات التواصل مع المصريين بالخارج

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل تعزيز وزارة الهجرة المصرية آليات وقنوات التواصل مع المصريين بالخارج، والتي جاءت كالآتي: