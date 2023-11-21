«المصريين الأحرار» يشارك في اجتماع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية بجدة

شارك ممثل حزب المصريين الأحرار أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخليج، في لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام في جدة، مع عدد من أبناء الجالية المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حملة «شارك بصوتك»

جاء ذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة «شارك بصوتك»، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.

وقال أحمد علي حسن، إن حديث السفيرة مع رموز وعدد من أبناء الجالية المصرية، مفاده أن المواطن المصري هو شريك أصيل في رسم مستقبل وطنه، وهناك اهتمام بالغ من جانب الغالبية العظمى بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لا سيما أن الجالية المصرية بالمملكة السعودية تصل 2.9 مليون مواطن.

توعية المصريين في الخارج بالمشاركة السياسية

وأضاف، أن المصريين بالخارج ليسوا بمعزل عن الحالة المصرية والوطن الأم، لذا يدركون حجم الأعباء والتحديات التي يعيشها العالم أجمع، وكذلك الدولة المصرية، وما يجري في محيطها من أحداث ملتهبة، مشيرا إلى أن المشاركة الوطنية في الانتخابات ليس رفاهية بينما واجب حتمي.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج، خاصة الخليج العربي، سيكونون في ملحمة وطنية تحت راية العلم المصري، والتصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.