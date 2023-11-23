جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن «التحول الرقمي» للعاملين بكلية التربية

نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة التدريب والصقل بكلية التربية الرياضية بالجامعة، دورة تدريبية حول «التحول الرقمي» للعاملين في كلية التربية الرياضية، التي بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 24 نوفمبر، وحاضر خلالها الدكتور مصطفى محمد مرسي مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.

وشهدت الدورة التدريبية، حضور شوكت صابر أمين عام الجامعة، ووائل محمد محمود أمين عام الجامعة المساعد، والمشرف على نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد خضري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحمدي العدوي أمين كلية التربية الرياضية، ولفيف من العاملين بالجهاز الإداري.

رفع كفاءة العاملين بكليات الجامعة

ومن جهته، أشار شوكت صابر، إلى ما تسعى إليه الجامعة وقيادتها، في رفع كفاءة ومهارات العاملين بكليات الجامعة كافة، وبناء نماذج مؤسسية ذكية ترتكز على التحول الرقمي فى أعمالها الإدارية، وتوفير جميع سبل الدعم للعاملين بالجهاز الإداري، مضيفًا أنّ تطبيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية؛ أصبح أسلوب حياة، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لسياسات وزارة التعليم العالي.

أهمية عملية التحول الرقمي في الجامعة

وأوضح وائل محمد محمود، أمين عام الجامعة المساعدن أهمية عملية التحول الرقمي في الجامعة، خاصة في مجال القطاع المالي، نظراً لدورها المهم في التيسير على كافة منتسبي الجامعة؛ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين؛ في تلقي الخدمات المالية بكل سهولة ويسر.

وتناول الدكتور مصطفى مرسي، خلال الدورة التدريبية، عددًا من المحاور المهمة التي تضمنت: «مفهوم التحول الرقمى، ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي وأهميته ومزاياه، التحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، إلى جانب التحول الرقمي والإدارة المستدامة في مؤسسات التعليم العالي، وخطوات التحول الرقمي الناجح ، فضلاً عن تدريب العاملين على الحاسب الآلي بمعمل الكلية على مدار يومين».