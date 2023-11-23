أسعار 24 سلعة في معارض مبادرة التخفيض بمحافظة أسيوط

تنشر «الوطن» أسعار 24 سلعة غذائية مختلفة بعد طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء في محافظة أسيوط، ضمن سلسلة من المعارض والمنافذ التي تم أفتتاحها في عدد من مراكز المحافظة والتي تنوعت مابين سلع السكر والأرز والزيت والجبن

وفيما يلي أسعار الـ24 سلعة في المعارض بحسب ما أعلنته محافظة أسيوط:

- سعر كيلو السكر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

- سعر زيت خليط 800مملي 40 جنيها بدلا من 45 جنيها

- زيت خليط 700 مملي من 31 حتي 34 جنيها

- زيت خليط 1 لتر 46 جنيها

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيها

- زيت خليط 4.5 لتر 199.75 جنيها

- أرز معبأ عريض الحبة 1 كيلو بسعر 22 جنيها

- أرز معبأ مستورد 1 كيلو بسعر 20 جنيها

- مكرونة 350 جم بسعر 6 جنيهات

- مكرونة 1 كيلو بسعر 17.5 جنيها

- عدس أصفر معبأ 500 جم بسعر 22 جنيها

- فول معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها

- جبنة تتراباك 125جم بسعر 9.5 جنيها

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 16.5 جنيها

- جبنة تتراباك بلس طعوم 250 جم بسعر 15 جنيها

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 31.5 جنيها

- جبنة تتراباك بلس طعوم 500 جم 30 جنيها

- جبنة تتراباك 1 كجم 56 جنيها

- لبن كامل الدسم 1 لتر 34.5 جنيها

- لبن كامل الدسم 500 مللي 16 جنيها

- طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 جنيها

- دواجن محلي مجمدة 1 كجم 105 جنيها

- دواجن برازيلي مجمدة 1كجم 85 جنيها

- لحوم برازيلي مجمدة 1 كجم 160 جنيها