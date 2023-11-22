أسقف أسيوط: الرئيس السيسي حارب الإرهاب وعبر بمصر إلى بر الأمان

قال الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخاف الله ويراعي ربنا في كل خطوة، مضيفًا: «هو الذي أنقذ مصر في عام 2013، بعدما خاطر بحياته ليعبُر بمصر إلى بر الأمان ولولا الرئيس السيسي لكنا أصبحنا مثل الدول التي تمزقت بحوارنا».

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، بمنطقة أرض الملاعب بحضور الآلاف من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط.

الرئيس حارب الإرهاب وأعاد لمصر أمنها وأمانها

وأضاف أسقف أسيوط، خلال المؤتمر الجماهيري، أن التاريخ سجل ما فعله الرئيس في مصر بأحرف من نور لأولادنا وأحفادنا، مضيفًا: «هو الرئيس الإنسان الذي عاد لمصر أمنها وأمانها، وخير دليل على ذلك انظروا إلى الدول المجاورة لنا.. شكلها عامل أزاي، وحارب الإرهاب لأعوام طويلة من أجل الحفاظ على الوطن الغالي».

الرئيس قائد التنمية ومشروعات «حياة كريمة»

وتابع الأنبا يؤانس، أنه في عهد الرئيس السيسي أصبح حق المواطنة متساوياً بين الجميع، مضيفًا: «الرئيس حاسس بينا ويعتبر الشعب كأنه أهله، فهو الرئيس قائد التنمية ومشروعات حياة كريمة بمختلف المراكز».